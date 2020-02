VIDEO: La historia detrás del conmovedor clip de un padre que hace reír a su hija en medio del bombardeo en Siria

Mientras se escuchan los bombardeos en Siria un padre le dice a su hija que es hora de jugar, durante los estruendos de las bombas y las armas Abdullah Mohammed trata de hacer sonreír a su pequeña hija de tres años mientras en la calle se vive una guerra.

Durante entrevista con una radio colombiana Abdullah dio la razón por la que hace de la guerra un juego, es para tratar de que su hija tenga una vida feliz y se mantenga al margen de la disputa que se vive en Siria. Él le dice a su hija que el ruido de afuera es por unos juegos artificiales, “que toca alegrarnos y jugar”.

“Lo que le digo a ella es que cuando vuelan las bombas es porque estamos bailando y es un juego. Le digo que son fuegos artificiales porque hay niños que están jugando y que no hay que llorar sino que tenemos que alegrarnos”, contó Mohammed en entrevista con la FM.

Abdullah dice que no ve la hora que su hija cumpla cinco años para que pueda ir a una escuela segura y así poder tener una vida tranquila como cualquiera de su edad. Asimismo, detalló: “mi hija y mi familia están bien, pero ella no va al colegio porque las bombas no lo permiten”.

El imaginario mundo que Mohammed le muestra a su hija por cuenta de la guerra es comparado con la película ‘La vida es bella’. “Es una hermosa película, pero no la he visto”, dice el padre cuando le comentan sobre la similitud de su vida y el film.