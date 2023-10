VIDEO. La educación no debe ser solo un derecho, también un sistema

in

Pensar la educación como la construcción colectiva de mecanismos, estrategias y propósitos, debe ser un compromiso nacional en el que toman parte todos y cada uno de los actores involucrados en los procesos formativos y educativos, para garantizar la materialización del derecho.

Esa es una de las conclusiones a la que llegaron poco más de 100 asistentes a la audiencia pública sobre la necesidad de reformar la educación en todo el país, realizada la tarde de este jueves en el Capitolio Nacional, con la participación de estudiantes, profesores, directivos educativos y la ministra de Educación, Aurora Vergara.

Una de las participantes, Yenny López, presidenta de la Veeduría Estudiantil Nacional aseguró que, aunque es necesario pensar en la educación como un derecho fundamental, se requiere ir más allá del derecho y concebir educación como un sistema, que garantice que el derecho se materializa en igualdad de condiciones para todo el mundo, desde la primera infancia hasta la educación superior, con calidad y pertinencia.

“No cabe duda que la educación debe ser un derecho fundamental, no solo para niños entre cinco y 15 años, la educación tiene que ser un sistema para que garantice el tránsito, que desde el grado preescolar se tenga la garantía de que se va a culminar sus estudios en educación superior, hoy la educación media no está garantizada y eso se traduce en que tengamos jóvenes que tienen que decidir entre si comen o estudian, en que muchas veces no pueden acceder al grado décimo y mucho menos acceder a la educación superior. Si pensamos la educación como un sistema, damos la garantía de que todos van a poder cumplir sus ciclos de formación y con más ambición se podría acceder a los estudios postgraduales”, señaló Yenny López.

Por su parte Andrés Manosalva, docente universitario, dijo que para mejorar la calidad, la pertinencia y los resultados de la educación, es necesario repensar el roll de todos los acortes del sistema, particularmente de la labor que cumplen los docentes desde los primeros años de educación, pasando por la educación media, la superior y la universitaria.

“Uno de los grandes problemas que se tiene, especialmente en la educación superior, es la precarización laboral de los profesores y las profesoras, sobre todo los hora cátedra, que trabajan a término fijo cuatro meses, cuatro meses y medio cada semestre, eso que quiere decir ,que al año quedan sin ningún tipo de protección en salud, sin afiliación a pensión y sin remuneración tres o cuatro meses al año, no es posible pensar el mejorar calidad y pertinencia, cuando el capital humano que forma a los estudiantes debe preocuparse más por sus precarias condiciones que por impartir la mejor educación posible”, aseguró el profesor Manosalva.

En tal sentido invitó a la ministra de Educación y a todos los que tienen la responsabilidad de pensar y garantizar la educación como derecho fundamental, a pensar en los derechos fundamentales de los docentes, que muchas veces se ven conculcados por el negocio de la educación y no en el derecho de todos y todas.

Como Yenny López y Andrés Manosalva, fueron decenas de participantes los que señalaron que un factor fundamental para mejorar la educación en todos los aspectos, es urgente y necesario que se piense en la dignificación de quienes educan y ayudan al crecimiento académico y social de las comunidades, sin importar El lugar, la región o el territorio en el que se encuentren.

