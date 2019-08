VIDEO: La divertida anécdota que pocos conocían de ‘la Peliteñida’ tomando el bus equivocado

La actriz Lorna Cepeda, recordada por el personaje de Patricia Fernández ‘la Peliteñida’ en la novela ‘Yo soy Betty, la fea’, contó que siempre ha sufrido de miopía y por cuenta de eso vivió un ‘loco’ momento durante las grabaciones de la novela.

Terminó montándose en una bus equivocado, en uno que no iban actores sino un conductor y pasajeros reales. “Cuando me subí al bus que no era, la gente me quedó mirando, porque obviamente subí empujando, lo que me había indicado el director, y el chofer del bus real, me dejo subir sin pagar y arrancó”, recordó la actriz.

Cuando el coordinador de la grabación se enteró que ‘la Peliteñida’ se había equivocado de bus empezó a gritar para que ella se diera cuenta que no era el bus, pero ella no comprendía lo que estaba sucediendo y siguió. “Empecé a oír unos gritos, era Pablito, y varios de producción, corriendo detrás del bus diciendo que pararan: ‘Pare señor, bájate ‘lorrrnaaaa’, ese no es el bus, bájate, bájate’. Yo no entendía nada, menos mal el señor del bus sí y me dijo rápidamente lo que pasaba. ¡Todos lloraban de la risa, y yo peor, mientras me disculpaba y me bajaba, media cuadra adelante!”.

Luego que se bajó del bus ‘real’ y se subió al de la escena casi no logra concentrarse, recordaba el momento de euforia que le había sucedido. Fue la misma Lorna quien compartió la anécdota poco conocida a través de su cuenta de Instagram en el que detalló la escena.