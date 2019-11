EN VIDEO: La brutal agresión de la que fue víctima una mujer en Bogotá

En redes sociales circula un video de denuncia ciudadana en donde se observa la brutal agresión de la que fue víctima una joven en inmediaciones de la Universidad de Los Andes, Bogotá.

El video fue registrado por unas personas que se encontraban en un segundo piso y se puede observar toda la escena en la que la mujer es agredida y luego abandonada en vía pública.

“El guardia de la universidad de Los Andes me pide que me la lleve o le volverán a pegar. La mujer está aquí en mi apartamento y no sé qué hacer con ella. Tiene heridas en la cabeza, las piernas y hematomas por todo el cuerpo”, manifestó la persona que denunció los hechos en redes sociales.

Según detallaron medios capitalinos la mujer fue identificada como una fotógrafa que estaría, al parecer, realizando una labor periodística para su universidad.

