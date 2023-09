VIDEO: Kylie Jenner y Timothée Chalamet la pareja show US Open

Kylie Jenner y Timothée Chalamet la pareja show US Open, quienes alegraron la final deportiva para los Paparazzis.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La final del abierto de los Estados Unidos en Nueva York, conocido como US Open, dejó a Kylie Jenner y Timothée Chalamet como la pareja show, al ser pillados robando cámara en la transmisión y lentes de los paparazzis. La hermana de la Kardashians y el actor de Hollywood, que pronto lo veremos en «Wonka«, la nueva versión de Willy Wonka y cómo conoció a los «Oompa-Loompas» en una de sus primeras aventuras, lo tiene vigente y más que Kyle después de romper con Travis Scott, se especulaba de quién era el afortunado que le robaba el corazón. Ambos Chalamet y Jenner no ocultan que son pareja, disfrutando eventos sociales y medios de los «gossip» espacios de chimes y corazón los tienen la mira.

LA PAREJA SHOW US OPEN 2023

Kylie Jenner, Timothee Chalamet and Laverne Cox are here for all the finals drama. 👀 pic.twitter.com/ToItygnGst

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023