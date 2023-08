VIDEO: El regalo que recibió Karol G en concierto con una sonrisa de amor

in

Karol G recibió un peluche en una de las presentaciones en los Ángeles que le llegó al corazón y muchos no se dieron cuenta.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

A la cantante de «Mañana Será Bonito» la vida le está sonriendo y con gran alegría. No solo en llenos totales sino en el amor donde Karol G está completando un círculo en que ella es el centro de atención y nadie le hará daño. Gracias a Feid las redes sociales le sonríen a ella y en uno de los conciertos alguien del público, le regalo un muñeco de su nuevo amor que la emocionó reflejando en su rostro la dicha de tener a esa persona en el corazón además de haberlo saludado por su cumpleaños. Por si fuera poco se suman las imágenes de Feid que la victorea en el tunel al finalizar la presentación y cargarla con mucha emoción que demuestra que como pareja están disfrutando cada momento admirándose juntos. Volviendo al «FeidDoll», los comentarios han sido de felicitaciones y animándola a que disfrute este momento con palabras emotivas: «Qué dicha!!! Que se la goce hasta que el amor se acabe y si dura para siempre, mucho mejor!!» . Ha sido tal el impacto de estas presentaciones que el periodista Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español, quiere entrevistar a Karol G pero al parecer la Jefe de Prensa y Relaciones Públicas «no contesta las llamadas» en una comunicación que Minuto 30, conoció por la cercanía a Arciniegas. «Ojalá que ella acepte esta invitación, ya que es la estrella latina del momento para seguir brillando no solo a través de un medio internacional o colombiano», lo importante es que no pierda la humildad y oportunamente atienda a CNNE, que en los últimos años ha destacado a los artistas urbanos de Colombia.

KAROL G FELIZ POR OBSEQUIO INESPERADO «FEID EN MUÑECO»

FEID ES EL ALMA GEMELA QUE KAROL G ESTABA ESPERANDO

Sigue más noticias de entretenimiento.