VIDEO: Karol G le ‘tira’ a J Balvin tras ser criticada por las muestras de amor en redes

“Yo soy de las pocas personas que comparten su vida de pareja en Instagram, si es que tengo o no tengo. Lo único que no comparto es que veo y me consta demasiados malos comportamientos”, expresó el cantante J Balvin por medio de su cuenta de Instagram.

Seguido de eso hizo énfasis en las personas que demuestran en redes sociales lo que no son en la realidad.

“Pero en sus ‘captions’ ponen somos la pareja de la vida, estamos para siempre, pero he visto con mis propios ojos lo que hacen, entonces de qué sirve tener una vida falsa en Instagram y no tener una vida real sin Instagram”, finalizó Balvin.

Al parecer, le cayó a la también cantante paisa Karol G, pues hizo una publicación en contra de lo que dijo el cantante de género urbano. Aunque en ninguna de las publicaciones dicen nombre casa uno dio su punto de vista sobre el tema.