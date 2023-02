[VIDEO] Justina Miles se robó el show e hizo historia en el Super Bowl con su lenguaje de señas

El Super Bowl 2023 se convirtió en uno de los eventos más esperados e importantes, esto porque se da inicio a un nuevo año futbolístico y porque trajo de regreso a la espectacular Rihanna.

La gigantesca y maravillosa actuación de la cantante se dio en el descanso de este partido, donde logró deleitar a la multitud con su energía, talento y además el anuncio de su segundo embarazo.

Sin embargo, Rihanna no fue la única que se robó el show, pues junto a ella, brilló Justine Miles.

Por primera vez en la historia, la Super Bowl contó con la presencia de una intérprete de lenguaje de señas para brindar una experiencia única también a los fanáticos sordos y de dificultades auditivas.

Además de ya hacer posible que ellos disfrutaran de este encuentro, lo más asombroso y admirado, fue la manera en la que esta mujer interpretó las canciones de Rihanna, prácticamente su cuerpo las cantaba.

La energía de Justine, llamó tanto la atención de los usuarios, al punto que muchos comentaron:

«demostró tener los movimientos que Rihanna no tenía» o «lo hizo mejor que Rihanna».

El vídeo de ella bailando a la vez que la cantante se ha hecho viral en Twitter, compartido por Saint Hoax y que ahora tiene más de 75.000 me gustas

the sign language interpreter is not fking around pic.twitter.com/zezhJ0QTsI

— Saint Hoax (@SaintHoax) February 13, 2023