«Julio Sánchez» el actor afirma que la Virgen se le apareció y dio detalles de su momento divino en el programa Lo Sé Todo Colombia.

El papá del actor Variel Sánchez y referente de los actores que se iniciaron en los 80 Julio Sánchez Cóccaro, compartió cómo la «Virgen de Fátima» lo buscó. Fue por una neumonía que casi se lo lleva de este mundo. Gracias a la mano de la «Mujer que flotaba» su vida cambió. «Yo estaba durmiendo profundamente cuando de repente abrí los ojos y vi una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice: Todo va a estar bien». Efectivamente para Julio Sánchez, la mujer era la Virgen de Fátima luego de recordar detalladamente la aparición y cómo ha sido representada por los fervientes cristianos. Figura que reconoció que tenía su esposa detrás de la puerta y era la misma de la que se le apareció en el hospital.

Julio Sánchez describe en promo «Lo Se Todo»

En de «Susos Shows» Julio Sánchez Cóccaro recuerda su historia

En otro espacio de televisión Sánchez, recordó su historia que casi se lo lleva de este mundo. “Me hospitalizaron de una vez, me aislaron, entraban con escafandra a mirarme y a decirme adiós. Estuve a punto de morir. Me pusieron por todo lado antibiótico y estuve un par de días allá metido entre la vida y la muerte, realmente”. Por lo que la aparición de la virgen es parte de su fe y la comparte

