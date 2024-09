Una adolescente de 16 años, reportada como desaparecida en Bogotá tras salir de su colegio, ha sido localizada, pero su regreso ha generado una mezcla de alivio y decepción en su madre. La angustiada madre había estado buscando a su hija por todas partes, hasta que un video publicado por su yerno en redes sociales reveló su paradero.

En las imágenes, el joven afirma que la menor está embarazada y que planean nombrar al bebé «Malandrito Junior». Este anuncio ha desatado una ola de reacciones en las redes, donde muchos usuarios expresan su preocupación por la situación de la joven y el impacto que tendrá en su vida.

En el video el hombre le dice a la mamá de la menor: «ella está conmigo, está bien y no le va a faltar nada. Les voy a dar el dato, ella está embarazada y vamos a ponerle ‘Malandrito Junior’. No la estén buscando por RCN ni por las noticias. Yo soy un pelao serio, así que no se preocupen».