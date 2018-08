VIDEO: Johanna Fadul le canta la tabla a las mujeres que buscan a su esposo

La actriz Johanna Fadul a través de las historias de Instagram habló sobre una situación que está viviendo con su esposo, y es que, a pesar de que están cerca de cumplir 5 años de casados, hay quienes al parecer esto los tiene sin cuidado.

Resulta que Fadul afirmó que hay una mujer que envía fotografías en donde aparece desnuda a su esposo, y esto se nota que la tiene molesta.

“Hola mi gente linda, ¿cómo van?. Oigan, yo no sé qué le pasa a las viejas, bueno no son todas pero sí muchas. Es que no se dan cuenta o no saben que Juan Sebastián Quintero, mi esposo, es un hombre casado hace casi 5 años. No entiendo cómo pueden haber viejas que saben que es un hombre casado, se le empeloten.”, apuntó Johanna.

“Esto lo voy hacer viral, así que mañana por nuestro canal de Youtube a las 5:00 de la tarde les voy a contar toda la historia”, finalizó.