VIDEO: J Balvin explica bien la polémica entre los reguetoneros y los Latin Grammy

El cantante J Balvin decidió tomarse un momento para explicar bien por qué él y sus colegas reguetoneros están protestando contra los organizadores de los Latin Grammy.

Sentado en un sofá con una taza de café en la mano, demostrando mucha tranquilidad, Balvin explicó por que él y sus colegas alzaron la voz al ver que las nominaciones a los premios de 2019 no incluyeron a muchos de los exponentes del reguetón.

Primero empieza aclarando que no están demeritando el trabajo de aquellos artistas de otros géneros que aparecen en la lista de nominados. En segundo lugar expone que el reguetón ha sido denigrado en varios momentos de su historia desde que se creó y solo ha sido incluido en la categoría de música “urbana”, en la que también incluyen a otros géneros y que según él deberían tener su propia competencia.

El paisa enfatiza en no estar de acuerdo que se utilice a los cantantes de reguetón “para el rating” y luego no se lleven los premios de sus categorías propias. Además pide que los expertos en cada género califiquen su propio género y que no se haga solo por unos pocos, pues ” la persona que sabe de salsa quizás no puede tener todas las condiciones necesarias para decir qué es un buen trabajo de reguetón”.

Balvin aprovecha la ocasión para celebrar las nominaciones de Rosalía, Alejandro Sanz y los artistas nuevos e independientes de su país y todo Latinoamérica, para así dejar claro que el no estar de acuerdo con la calificación del reguetón por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y sus artistas. sin embargo, él hace respetar “su movimiento” incluso estando nominado al Latin Grammy.