En video donde se ve peladito J Balvin presenta «Escalerecion» un deporte que jugaba al salir de la última función de cine en un Mall.

«Jose siendo Jose» fue muchas veces situaciones que J Balvin compartía en video pero para iniciar el 2024, tiro caja con uno que tiene sus años del pasado. Se trata de un reto que según él «no lo vayan a intentar» advierte en el post de instagram. «Bueno mi gente, fuera de montar en cuatrimotor que es uno de mis deportes extremos, tengo otro deporte extremo escalerencion» pronuncia Balvin quien antes de hablar mira para ambos lados. Seguramente buscando que los vigilantes del Mall no lo detengan o regañen. Incluso su acompañante le corrige con el deporte extremo nuevo diciendo «escalerismo«. Inmediatamente se monta sobre los pasamos de las escaleras eléctricas y estas le hacen girar varias veces hasta que cae muerto de la risa con su amigo. Su video de «escalerecion» es tendencia en redes sociales.

Video Jose siendo Balvin

En menos de 5 horas cuando escribimos esta nota, sus seguidores han comenzado a reaccionar. El video cuenta con más de 100 mil likes y 1.310 comentarios donde sus fans no dejan de expresarle lo mucho que los divirtió. Así a prepararse a ver este viral hecho por otras personas con la etiqueta #Escalerecion como lo pronuncia y no como lo escribió. «El Niño de Medellín sigue siendo el Niño». «Uy Nea nunca se me hubiera ocurrido» le escribió un fan por su reto.

