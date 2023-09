VIDEO. Federación Irlandesa de Gimnasia pide perdón a una niña gimnasta por acto de racismo

Un impactante y doloroso acto de racismo en un campeonato de Gimnasia en Irlanda le da la vuelta al mundo.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

Pese a que la grabación corresponde a marzo del año 2022, se hace viral luego de que la Federación Irlandesa de Gimnasia se disculpara.

Las imágenes le dan la vuelta al mundo en especial por la reacción de la niña negra víctima del acto racista.

Además por el rostro de sorpresa de sus compañeritas ‘blancas’ ubicadas para recibir las medallas.

La mujer encargada de imponer las medallas a las ganadoras, empieza a colgarlas y extrañamente se salta a la niña víctima.

Al principio la pequeña sonríe pensando que era un simple olvido y que luego seguiría ella, sin embargo, la mujer avanzó y ‘culminó’ dejando la pequeña sin su premio.

El rostro de la pequeña cambió de forma aterradora, de la felicidad a la sorpresa, de la sorpresa a la incredulidad y de la incredulidad al dolor.

Una pequeña que sí fue premiada, y que se encontraba a su lado, intenta conversarle y entre las dos hallar una explicación a lo ocurrido.

Luego de que el video se viralizó, se conoció que los padres de la pequeña reaccionaron prácticamente de inmediato a través de una carta con la que protestaron.

Según revelaron medios irlandeses, la mujer intentó asegurar que había sido un simple olvido y, ya sin el debido protocolo, en esa misma ocasión le entregó la medalla.

Pero el daño estaba hecho y la familia de la pequeña buscaría la forma para lograr que se reparara en poco.

Después de 17 meses, la Federación Irlandesa de Gimnasia le hizo llegar una carta pidiendo perdón por lo ocurrido.

Simone Biles, gimnasta olímpica, al conocer el acto de racismo, envió un video motivacional a la pequeña.

La gimnasta estadounidense trinó que “me rompió el corazón verlo, así que le envié un pequeño vídeo”, manifestó.

Finalmente señaló que “no hay lugar para el racismo en ningún deporte ni en absoluto”, concluyó.

when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video

there is no room for racism in any sport or at all !!!!

— Simone Biles (@Simone_Biles) September 23, 2023