Internautas, políticos y personalidades criticaron al Gobierno australiano por publicar un polémico vídeo que pretendía concienciar a los jóvenes sobre los peligros de la covid-19.

Las impactantes imágenes sobre los efectos del covid-19 que el gobierno australiano utilizó para invitar a la población a vacunarse generaron este lunes críticas de diversos sectores, que consideran que la campaña genera miedo.

«Las campañas publicitarias de Francia y Nueva Zelanda tratan de la esperanza y de restaurar las libertades y la normalidad. Australia ha optado por infundir temor», dijo la columnista conservadora Rita Panahi en su cuenta de Twitter.

WARNING: Here is the GRAPHIC Australian Government #COVID19 ad to run in Sydney. #COVID19nsw pic.twitter.com/6IXgBy7miw

— Karen Barlow (@KJBar) July 11, 2021