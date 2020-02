VIDEO: ¡”Indignada”!, respondió Manuela Gómez al supuesto romance con el exnovio de Yina Calderón

Hace pocos días estaba circulando un rumor que tenía como personaje principal a la exprotagonista de Novela y ahora Dj Manuela Gómez, luego de que se conociera su viaje a Cancún, México, donde también estaba el exnovio de la empresaria Yina Calderón justo en el mismo hotel que Manuela.

Luego de que llegó de su viaje del país azteca Manuela hizo un video donde explicaba y decía que fue una coincidencia el que Julián Luna estuviera en el Hard Rock.

Manuela aseveró que ella estaba allá “porque este año decidí que quiero viajar mucho y estaba interesada en comprar entre 20 y 50 semanas en el Hard Rock, por eso estaba en ese hotel”.

VIDEO: ¿Será que sí? Estas imágenes ‘mostrarían’ que ex de Yina Calderón está con Manuela Gómez en Cancún

Lo único que ella quiere es dedicarse “a ser feliz y a estar tranquila. Hace muy poco tiempo terminé una relación larga y creo que solo he tenido un amor en mi vida y no estoy interesada en involucrarme con nadie”.

Detalló que ella no conoce a Julián, solo sabe que fue el novio de Yina Calderón a quienes le dijo que, “Dios los bendiga. A mí no me involucren en absolutamente nada”. Al final del video dejó una incógnita al decir: “estoy enamorada, pero de otra persona”.