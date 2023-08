VIDEO. ¡Indignación! premian con un reloj a ciclista que no tiene brazos

Un premio para un ciclista sin brazos generó polémica e indignación en las redes sociales del mundo.

El hecho sucedió cuando los organizadores de la competencia, le dieron al ciclista ciclista español Ricardo Ten Argilés, sin brazos, un reloj, como parte del compromiso que hicieron con el patrocinador.

El competidor, que ya había sido campeón de paraciclismo perdió sus brazos a los ocho años de edad, en un accidente por el que también le amputaron una de sus piernas.

El Mundial de Ciclismo que se desarrolla en Glasgow, Escocia, está en ojo del huracán por la falta de sensibilidad y empatía ante el competidor.

El corredor consiguió su tercer título mundial, al ganar oro en la competencia de scratch C1, ganándole a sus rivales estableciendo una velocidad, en promedio de 45 kilómetros por hora.

Con la grandeza que lo caracteriza, el corredor recibió el premio sonriente, pero el mundo, a través de las redes sociales no perdonan el acto.

Ni los organizadores de la competencia ni el patrocinador, se han pronunciado sobre el hecho que realmente les salió mal.

Not a very well thought gift. pic.twitter.com/hRhaTfnGsE

— Cycling out of context (@OutOfCycling) August 14, 2023