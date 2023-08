VIDEO Impresionante muestra como el Fuego en Hawái se esparce sobre la calle

Los voraces incendios forestales en Maui, Hawái, hacen que sus habitantes se vean forzados a huir hacia el océano y lamentablemente ya se han registrado al menos 96 víctimas. Quienes siguen en la isla, graban la intensidad del fuego que incluso se esparce por las calles.

La grabación difundida en redes muestra parte de la compleja situación que se vive en Hawái, donde de hecho las autoridades advierten que este es el incendio más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo.

Lahaina, ciudad costera de la isla de Maui, quedó casi completamente destruida por el voraz infierno que la arrasó en las primeras horas del miércoles, mientras los sobrevivientes denuncian que no recibieron ningún aviso.

En otras imágenes compartidas por los residentes en redes sociales muestran al fuego consumiendo construcciones del centro histórico de Lahaina.

En el siguiente video aéreo compartido por las autoridades de la isla muestra cuadras enteras de edificios en llamas, y una nube densa de humo elevándose en el aire.

BREAKING: Aerial view from Lahaina, Maui in Hawaii shows extremely devastating scenes, majority of structures destroyed by apocalyptic wildfires pic.twitter.com/kBhoI5kv02

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 9, 2023