VIDEO. Implementación del Acuerdo de Paz, más pendientes que realizaciones

in

El próximo viernes 24 de noviembre se cumplen siete años desde que el Estado Colombiano, a través del Gobierno del Presidente Santos, y la guerrilla de las Farc firmaron el acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá, que ponía fin a cerca de 60 años de conflicto armado.

Desde ya empieza a darse diferentes eventos para celebrar el séptimo aniversario, así como a presentarse balances sobre lo logros, retrasos y las deficiencias que se registran para darle pleno cumplimiento a lo acordado.

Carlos Ruiz Massieu, alto representante de la ONU en Colombia, asegura que llegar al séptimo aniversario de los acuerdos es suficiente motivo para celebrar, después de recordar que en la historia mundial apenas el 50 por ciento de los acuerdos firmados supera el quinquenio.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

“Lo primero que hay que destacar es que es una ocasión de celebración que se llegue a un séptimo año de implementación, solo la mitad de los acuerdos de paz en el mundo han llegado a cinco años y el logro del de Colombia es que se hizo muy inclusivo, con diferentes actores, con comunidades, pueblos étnicos, con la participación de mujeres y que ha ido implementando en varias áreas, unas más que otras, con avances en reincorporaciones, en inversiones, y ahora la priorización está en temas que se quedaron rezagados como la reforma rural, el capítulo étnico, aún hay avances, hay desafíos”, explicó el representante de la ONU.

Por su parte Armando Wouriyu Valbuena, secretario general de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, IEANPE, señala que hace falta articulación y coordinación de los tres actores involucrados en el acuerdo, los pueblos étnicos, el Gobierno Nacional y las Farc, para la ejecución de las cosas de orden presupuestal en los territorios, para que comience a llegar la paz total, en especial, para la democratización de la tierra en nuestro país.

“Siete años después de firmado el acuerdo siguen existiendo 3.262 personas jurídicas propietarias de 40 millones 600 mil hectáreas, que es el 34 por ciento del total de la República, en cualquier diccionario se les llama terratenientes, esa es la causa real a que llegamos a la paz; los avances hay que hacerlos realidad para que haya una paz para las nuevas generaciones”, señala el señor Wouriyu Valbuena.

Entre tanto el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que este Gobierno no puede pasar su mandato sin que se realice la reforma rural integral y para lograrlo es necesario sacar a los doctores no de la administración pública, pues considera que de no adelantarse la reforma y la democratización de la tierra, sería una gran frustración para el país.

Más noticias de Política