Impactante video desde el ‘corazón’ del huracán Sam de categoría 4

En redes sociales se ha viralizaron un video que deja ver el interior del huracán Sam de categoría 4.

Esas serían las primeras imágenes difundidas desde el corazón de un huracán de categoría 4 en el océano Atlántico.

El Saildrone Explorer, un vehículo de superficie no tripulado o USV, captó estas imágenes en el medio del huracán Sam, entre olas de 15 metros y vientos de más de 190 kilómetros por hora, han manifestado en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, las islas Bermudas son el primer territorio bajo vigilancia por el huracán Sam, que sigue avanzando hacia el noroeste sobre el Atlántico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que Sam presentaba vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora (230 km/h) y se movía a 12 millas por hora (19 km/h), lo que significa un aumento de su fuerza y también de su velocidad.

BREAKING NEWS: Saildrone has captured the worlds first video footage from inside a hurricane! SD 1045 is currently inside #HurricaneSam in the tropical Atlantic Ocean. Read the full press release: https://t.co/We4qG56LvK @NOAA @NOAA_AOML pic.twitter.com/IIMgGs3JcB

— Saildrone, Inc. (@saildrone) September 30, 2021