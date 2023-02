[VIDEO] «Huelen a cul…»: Lina Tejeiro entre risas confesó que sus orejas huelen mal y se lo han dicho

in

Lina Tejeiro hace un tiempo decidió decorar sus orejitas con algunas perforaciones, completando ahora 13 en total, estas le dan un toque más ‘chic’ y ella las lleva con mucho orgullo. Sin embargo, hace poco reveló un detalle no muy agradable de esto que causó un poco de asco en algunos.

La actriz, compartió en sus historias de Instagram una de sus últimas experiencias con estos aretes, la cual vivió en el aeropuerto para uno de sus viajes, allí, tuvo que quitarlos todos, y revivió ese olor particular que siente ella sale de sus orejas por estos accesorios.

“Yo no sé ustedes, pero a mí los aretes me huelen a cul… Me los quité y mi cuñado dizque ‘ush, pero hasta aquí huele”

Entre risas, confesó que ella ahora que tiene tantos aretes los lava si acaso una vez por semana, entonces claramente por el tiempo y el estar mojándose los sin quitar se genera este mal olor, el que ella describe como “a cul…”

Y aunque muchos criticaron y afirma que algunas personas si le han dicho que sus orejas huelen feo, hubo otras mujeres que la entendieron y le explicaron que esto era completamente normal, incluso, le dieron algunos tips para que los limpiara sin tener que quitarlos.

