VIDEO: Hombre le prendió fuego a su casa para intentar matar a su mujer

Un hombre le prendió fuego a su casa para intentar matar a su mujer que se encontraba en el interior de ella, pero los planes del agresor han sido frustrados luego de que un vecino se percatara sobre lo que estaba sucediendo en la calle Alejo Carpentier de la localidad de Sevilla, España.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a eso de las 5:30 de la tarde, hora de dicho país, pero gracias a los vecinos de su casa que escucharon algunos gritos de auxilio ayudaron a salir a la mujer que no lo pidía hacer por su propia cuenta, de acuerdo con medios locales.

Los desesperados gritos: “que me quemo, que me quiere quemar” hicieron que la mamá y su hijo ayudaran a salir a la mujer. “Estaba bloqueando la puerta para que no saliera”, pero el hijo de la vecina empujo el acceso y así pudo salir la víctima.

Se pudo conocer que la mujer resultado herida con quemaduras leves y ha sufrido una intoxicación después de inhalar el humo de la vivienda, por lo que fue enviada a un centro de salud. Pero “Tenía el pelo y la ropa chamuscados”. El presunto agresor se encuentra detenido por la Policía Local mientras espera la disposición de la Guardia Civil.