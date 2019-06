Minuto30.com- Los seguidores de la Selección de Ecuador, que viajaron hasta Brasil para ver al representativo de su país en la Copa América, pidieron la cabeza del entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, luego de la eliminación del certamen continental.

Y es que el regreso del ‘Bolillo’ al vecino país ha sido desafortunado en inicio, pues el conjunto ecuatoriano quedó eliminado prematuramente de esta competencia, en la que solo sumó un punto, de 9 posibles.

No obstante, Gómez dejó claro en conferencia de prensa, que a él no lo contrataron para la Copa América, y por ende no lo pueden medir por los resultados obtenidos en este certamen.

El antioqueño, quien perdió la oportunidad de avanzar con su equipo como uno de los mejores terceros, luego del empate 1-1 frente a Japón, indicó en su defensa, que a Ecuador le tocó un grupo muy difícil, pues además del conjunto ‘Nipón’, enfrentó al vigente campeón del certamen, Chile; y al siempre favorito al título, Uruguay.

Video: hinchas ecuatorianos piden la cabeza de ‘Bolillo’ Gómez