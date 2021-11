VIDEO: ¡Hasta abajo y haciendo twerking! Así celebró Karol G su Latin Grammy

En la noche de este jueves 18 de noviembre se llevaron a cabo los Latin Grammy en Las Vegas, Estados Unidos y la cantante Karol G se encontraba en su gira en New York dando un concierto y celebró efusivamente con su publicó el premio a Mejor Interpretación de Reguetón.

«Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Bichota y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami», dijo Karol G antes de interpretar la cancón que ha ocupado los primeros puestos en los playlist del mundo.

En sus historias también mostró su celebración junto con su equipo de trabajo y el también cantante paisa Feid, quien la acompaña en su gira por Estados Unidos.

Mientras todo su equipo baila y grita por la noticia, ella pide un segundo de silencio y dice: «Ahora no hay break, papi».

Karol G era la única mujer nominada a esta categoría.

De las cosas bonitas que uno aprende en el camino: Un premio no define el éxito de un artista. Hay quienes son gigantes y no tienen uno. Si no lo tienes, deja a los que sí celebrar su momento; Pero si lo tienes, ¡DISFRÚTALO!, La vida es una💖 celebra y agradece todo lo que te da! — BICHOTA (@karolg) November 19, 2021