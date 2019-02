Video: Gran homenaje en Inglaterra a Wayne Rooney quien usará la ‘10’ y la cinta de capitán por última vez ante Estados Unidos

El reconocido jugador Wayne Rooney de 33 años jugará este 15 de noviembre a las 3pm su último partido con la selección de Inglaterra ante Estado Unidos, portando la camiseta número 10 y la cinta de capitán en un homenaje organizado por la Federación a su máximo goleador de la historia con 53 anotaciones desde su debut en el 2003.

El deportista se encuentra en la actualidad jugando para el DC United de Estados Unidos donde anunció que culminará su carrera deportiva eventualmente, igualmente a finales del verano del año anterior Rooney confirmó su retiro de la selección de su país.

El jugador no compartió cuánto tiempo jugará este jueves conociendo que comenzará como suplente, sin embargo el partido servirá como homenaje a su carrera internacional y en el que cumplirá 120 partidos con la camiseta de los ‘Tres Leones’.

“Para lo que me necesite Gareth (Southgate), estaré. Sé que es mi último partido y no quiero ponerle presión, ni por el hecho de llevar el ’10’ y el brazalete. Le he dicho que saque lo que necesite del partido y que cuando crea que es oportuno me saque”, añadió.

El amistoso se disputará en Wembley y servirá a Inglaterra como preparación para el encuentro de la Liga de Naciones contra Croacia, también en Wembley.