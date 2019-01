Video: Galán español se vuelve viral al promocionarse con las mujeres: “mirad la magia de mi melena”

Un aparente galán español se ha vuelto viral en las redes sociales luego de grabar un video a modo de selfie donde presenta todas sus cualidades para promocionarse con las mujeres, sin embargo lo que llamó la atención de todos los internautas fue la obsesión con su cabello, pues no para de repetir en la grabación: “mirad la magia de mi melena”.

Su nombre es Roberto Martín Rodríguez de 42 años y oriundo de Málaga, decidió hacer el video para encontrar pareja entre los 30 y 54 años porque no le gustan veinteañeras, igualmente confesó que “apenas tengo contacto con los estupefacientes, no me gustan porque debilitan”.

Añadió que practica “la inteligencia, la cultura, la filosofía, la sabiduría, en un futuro tendré un buen puesto de trabajo, en invierno soy de raza blanca, de julio a septiembre me bronceo un poco pero no mucho, mirad la magia de mi melena”.

El video a causado un sin fin de comentarios y burlas en las redes sociales donde se debate si Roberto podrá encontrar al amor de su vida gracias a su melena.