¡Video «Frente Conquistadores de Oriente» es falso! Así lo confirma Policía Antioquia

Resumen: El contenido del video tiene como propósito generar temor y confusión en la ciudadanía, afectando la tranquilidad y pudiendo favorecer fines delictivos, dice la policía en un comunicado

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El Departamento de Policía Antioquia se permite informar a la opinión pública que el video difundido recientemente a través de la aplicación WhatsApp y publicado en la cuenta de X @aguijon2025, alusivo a un supuesto grupo autodenominado “Frente Conquistadores de Oriente”, no corresponde a la realidad y carece de veracidad.

Tras la verificación adelantada por nuestras unidades de inteligencia, se estableció que el material audiovisual presenta alteraciones en el audio y en su edición, y que el grupo armado mencionado no existe dentro de la jurisdicción del departamento.

El contenido del video tiene como propósito generar temor y confusión en la ciudadanía, afectando la tranquilidad y pudiendo favorecer fines delictivos como la extorsión o la manipulación informativa.

El Departamento de Policía Antioquia invita a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión o hecho sospechoso a través de las líneas seguras:
165 – Antiextorsión y Antisecuestro
123 – Emergencias o acercándose a la estación de policía más cercana

Aquí más Noticias de Antioquia

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Buenas noticias para Medellín: entregarán nuevas becas y créditos condonables para educación