¡Video «Frente Conquistadores de Oriente» es falso! Así lo confirma Policía Antioquia

Resumen: El contenido del video tiene como propósito generar temor y confusión en la ciudadanía, afectando la tranquilidad y pudiendo favorecer fines delictivos, dice la policía en un comunicado

El Departamento de Policía Antioquia se permite informar a la opinión pública que el video difundido recientemente a través de la aplicación WhatsApp y publicado en la cuenta de X @aguijon2025, alusivo a un supuesto grupo autodenominado “Frente Conquistadores de Oriente”, no corresponde a la realidad y carece de veracidad.

Tras la verificación adelantada por nuestras unidades de inteligencia, se estableció que el material audiovisual presenta alteraciones en el audio y en su edición, y que el grupo armado mencionado no existe dentro de la jurisdicción del departamento.

El contenido del video tiene como propósito generar temor y confusión en la ciudadanía, afectando la tranquilidad y pudiendo favorecer fines delictivos como la extorsión o la manipulación informativa.

El Departamento de Policía Antioquia invita a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión o hecho sospechoso a través de las líneas seguras:

165 – Antiextorsión y Antisecuestro

123 – Emergencias o acercándose a la estación de policía más cercana

