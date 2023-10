VIDEO: Fico Gutiérrez recorrió la comuna donde nació y creció

in

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez estuvo en su comuna, Belén, entregando volantes y llevando su mensaje de campaña: unión y apoyo para recuperar la ciudad de la corrupción y la inseguridad.

“Nosotros vamos con la verdad, mientras que otros siembran odio, nosotros hacemos las cosas con amor; mientras otros se roban la ciudad, nosotros vamos a cuidar los servicios públicos. No más corrupción, no más odio, no más división. Faltan pocos días para las elecciones y necesitamos el apoyo de todos”, expresó.

Al ser la comuna más poblada de Medellín, Belén tiene problemáticas de todo tipo en temas de seguridad, falta de oportunidades y deterioro de los escenarios deportivos. También sobre poca oferta social para los adultos mayores, una población que va en aumento.

“Conocemos las preocupaciones que hay acá en Belén y las vamos a atender cuando lleguemos a la Alcaldía. Aseguraremos el funcionamiento de los Clubes de Vida y los Centros Gerontológicos Vida, recuperaremos los escenarios deportivos y construiremos más, además, crearemos la Central Estratégica Contra Atracos para recuperar la seguridad”, explicó.

Más de 11 mil empresas generan empleo en esta comuna, por lo que el candidato manifestó que es fundamental apoyarlas y generar nuevos emprendimientos con el apoyo de Capital Semilla y fomentar la formalización.

Además del apoyo para llegar a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez, pidió el apoyo de los ciudadanos en las urnas el próximo 29 de octubre, para los candidatos que hacen parte del equipo Creemos a la Asamblea de Antioquia, concejos municipales y JAL.

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez también estuvo entregando volantes en la Av. 33.

