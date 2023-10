VIDEO: Fico Gutiérrez recorrió el corregimiento de San Cristóbal

in

El candidato a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez recorrió las principales vías, hasta llegar al Parque Principal del Corregimiento de San Cristóbal donde compartió con los habitantes de este sector.

“El 70 % del territorio de Medellín es rural, por eso es muy importante trabajar por nuestros cinco corregimientos. Seguimos en la calle, escuchando, vamos a recuperar nuestra ciudad”, dijo el candidato.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Entre las preocupaciones que la gente le contó al candidato sobresalen el desempleo, el alto costo de los arriendos, la situación de los venezolanos que no tienen pasaporte y el abandono de los escenarios deportivos. Además, la ausencia de ambientes culturales y el mal estado de los colegios.

“La gente está cansada de la corrupción, están cansados de no tener oportunidades. Vamos a trabajar por los niños, niñas y jóvenes que hoy ven en nosotros una esperanza, en los adultos mayores que tienen tantas necesidades y merecen mejorar su calidad de vida y por supuesto, por nuestras mujeres que acá en San Cristóbal, más del 59 % de los hogares están a cargo de madres cabeza de familia”.

Aseguró que su programa de gobierno también está pensado para las zonas rurales, en los cinco corregimientos: “Vamos a recuperar todos los escenarios deportivos y los impulsaremos para que sean más los jóvenes y personas que potencien sus talentos. Sabemos que los colegios están caídos. Vamos a trabajar por la cultura. Pero también hay temas como la necesidad de más pozos sépticos y alcantarillados en la ruralidad”, mencionó.

Fico Gutiérrez reiteró su mensaje a quienes lo acompañaron para seguir trabajando, no llenarse de triunfalismos, no caer en provocaciones y votar el próximo 29 de octubre por su partido Creemos, no solo para la Alcaldía, sino también por los candidatos a la Asamblea de Antioquia, los concejos municipales y las JAL.

Para más noticias de política.