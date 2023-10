VIDEO: Fico Gutiérrez no asistirá a más debates

A través de un video publicado en sus redes sociales, el candidato a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez informó que no asistirá a más debates en lo que queda de la contienda electoral.

“He tomado la decisión de no participar en otro debate, agradezco los esfuerzos de los medios de comunicación, de las organizaciones para promover estos espacios. Entiendo que los debates hacen parte de la democracia, pero las circunstancias actuales con algunos candidatos que además representan la corrupción que ha sufrido Medellín durante estos cuatro años, no permiten un debate alrededor de las ideas”, explicó.

Al inicio del video, el también exalcalde de Medellín, inició diciendo algunos de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión:

“Cuando yo me metí en lo público jamás me imaginé que mis opositores se fueran a meter con mi vida, con mis hijos, con mi familia. Para mí poder trabajar por la gente, dedicarme al ejercicio de lo público ha sido siempre una dicha, a pesar de lo difícil que a veces se vuelve esto, pero estos días la verdad, han sido duros, ataques personales, mentiras y más mentiras por todas partes. Ustedes me conocen, saben quién soy yo, perro más allá de eso, pensemos en la ciudad y en el país, esas mentiras no le convienen ni a Medellín ni a Colombia, no lo convienen a nadie, o mejor dicho, todo eso si le conviene a los que se robaron a Medellín, que están muy preocupados porque saben que nosotros llegando a la Alcaldía de la mano de Dios y de todos ustedes ellos pueden terminar en la cárcel”.

Agregó que en los debates que hasta ahora participó, quedó demostrado que no hay exposición de ideas sino ataques personales:

“Yo siempre estoy dispuesto a debatir alrededor de las ideas, pero el ambiente electoral no sé está prestando definitivamente para eso, los 11 debates a los que ya he asistido hasta el momento, me comprobaron que en esta contienda no será posible hablar con argumentos, porque algunos candidatos solo se han dedicado a decir mentiras a atacarnos en lo personal, a hacer trampas y a llevar contratistas pagados por la Alcaldía para que nos insulten”, aseguró.

Esta determinación del candidato que está a la cabeza en todas las encuestas se da a 22 días de las elecciones regionales del 29 de octubre.

