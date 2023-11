VIDEO: Fico Gutiérrez criticó la salida tardía del gerente de Emvarias

in

Ante el despido de la Junta Directiva de Empresas Varias de Medellín, al Gerente General de la entidad, Carlos Borja Jiménez, el alcalde electo Federico Gutiérrez, cuestionó que su salida se diera a dos meses de terminar esta administración y no antes.

“Es muy grave lo que pasó todos estos años, donde desfortalecieron empresas varias, EPM y miren en lo que estamos la ciudad sucia, llena de basuras y nos informan que ahora la Junta Directiva de Empresas Varias, saca al gerente, la pregunta es ¿dos meses ya para terminar? ¿faltando dos meses? ¿Por qué no tomaron cartas en el asunto cuando vieron que la situación era grave? cuando vieron que teniendo la plata y el tiempo, no adecuaron el vaso de La Piñuela para seguir disponiendo los residuos sólidos ¿por qué no lo hicieron?”, manifestó Gutiérrez.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

El alcalde electo aseguró también que una situación similar a la de Emvarias, se presenta en otras dependencias: “Una pregunta muy clara también y es ¿Dónde está la plata? es que no es solo en Empresas Varias, en todo el municipio, los niveles de corrupción son absolutos. Esto es muy grave lo que ha pasado acá y yo si le digo a la gente en EPM y en Empresas Varias, quienes se prestaron pa’ todo esto, es increíble, van a dejar la ciudad y no solo la ciudad, 40 municipios en una crisis ambiental y en una crisis de salud por el tema de los residuos sólidos, eso es muy grave no es un tema menor, bueno, ojalá investiguen”, agregó.

Para más noticias de política.