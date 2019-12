VIDEO: Exreina de belleza mostró el daño en sus labios por inyectarse biopolímeros

Catalina Acosta, recordada por los colombianos por haber ganado el concurso nacional de la belleza en 1999 cuando representó a Cundinamarca, le quiso mostrar a sus seguidores la lucha que ha llevado para recuperarse de la extracción de biopolímeros en sus labios.

Acosta se hizo el procedimiento hace 20 años en sus labios para que se vieran más carnosos, pero lo que no sabía era el calvario que le tocaría vivir. Sin saber casi nada sobre el tema en el año 1999 cuando se estaba preparando para Miss Universo, se dejó llevar por algunos consejeros que le dijeron que tenía los labios muy delgados.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exreina mostró el doloroso procedimiento de extracción de esos biopolímeros y, asimismo, recalcó que no se dejen llevar por la vanidad para no caer en manos inescrupulosas.

“Hasta que hablé con mi dermatóloga y ella me hizo ver que ese cambio de mis labios era reacción por las infiltraciones que me hice hace varios años. Cómo dice mi esposo ‘¿por qué les gustará a las mujeres volverse feas?’, y de verdad tiene razón. Pero son las bobadas que hacemos de jóvenes, o también por la moda, o por estereotipos de belleza que se van imponiendo. Por favor mujeres no nos hagamos bobadas. Aceptémonos como somos, todas somos bellezas diferentes”, expresó Catalina en su cuenta de Instagram.