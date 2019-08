VIDEO: Ex de Mauro Urquijo se pronuncia sobre la identidad sexual del actor

La expareja de Mauro Urquijo, Bibiana Penagos, decidió hablar para ‘Lo sé todo’ del Canal 1 sobre cómo fue su relación con él y cuáles eran esos aspectos de la identidad sexual del actor que le parecían raros, pero que hoy ya comprende a cabalidad.

Penagos no se quedó con nada y con mucho respeto dio declaraciones sobre su relación con el actor y lo que ella percibía de él. “Se fijaba en mi cabello, en mi maquillaje, en mi ropa… Sí, para mí era algo extraño que hablara con personas con una condición diferente a la mía, que tuviera amistades trans, amigos de su mismo sexo y que no solo buscaban una amistad con él”, declaró.

La periodista que entrevistó a Bibiana le indagó si la condición sexual de Mauricio es la razón por la que no ha podido casarse y la respuesta fue contundente: “Claro. De pronto, él tenía una identidad diferente, de pronto no había salido del clóset… Gratis no puede ser que 3 matrimonios y 2 noviazgos no hayan funcionado”, sin embargo, también dijo que espera que esta vez sea la vencida para Mauro.

Bibiana también afirmó que no cree que la preferencia sexual de Mauro sea resultado por la enfermedad que padeció y que lo malo es “querer tapar el sol con un dedo”. También le envió un mensaje a Mauro: “le deseo mucha suerte, a él y a su futura esposa”.