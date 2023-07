VIDEO. «Estoy convencido de las reformas, pero no de las del Gobierno»: Iván Name

En su primera comparecencia ante los medios de comunicación como presidente del Congreso, elegido en una reñida votación con Angélica Lozano, Iván Leonidas Name Vásquez, el tercer barranquillero con ese apellido que llega a la máxima dignidad del Poder Legislativo, habló claro y trazó la ruta de trabajo que adelantará hasta el 20 de julio del próximo año.

Después de definirse como un senador estándar, que prefiere la acción parlamentaria por encima de la figuración mediática y el activismo de las redes sociales, Name está convencido de que se ganó la rifa del Tigre, pero que cuenta con las condiciones y la experiencia para manejar el Congreso en los actuales momentos que califica de difíciles y que exigen reformas.

“Estoy convencido de la necesidad de las reformas, pero no de las reformas del Gobierno, todo lo que llegue al congreso se debate, se discute, se aprueba o se niega, aquí defendemos y tramitamos las reformas, saldrán las que convengas y no saldrán las que son inconvenientes”, señaló el nuevo presidente del Congreso.

Al referirse a la búsqueda de la paz, Iván Name va más allá del simple ejercicio de sentarse a dialogar o negociar la paz y señala: “las verdaderas causas de la guerra no las hemos tocado, las causas de la guerra son el modelo centralista, el atraso y la pobreza, si queremos que llegue la paz debemos cambiar el modelo político administrativo, debemos hablar de la autonomía de las regiones, para que el Estado llegue donde nunca ha llegado y ha sido reemplazado por delincuentes, ejércitos ilegales, terroristas y carteles del narcotráfico”.

Frente a sus relaciones con el Gobierno y la dignidad del Legislativo, insistió en que su elección se dio porque a él no le pesa en el cuello la cadena del Gobierno, a él y al Congreso no le pesa la soga del presidencialismo.

“No derroté al gobierno ni represento a la oposición, no afecté la coalición de Gobierno porque no existe, tampoco existe coalición de la oposición ni la represento, no hay coalición de Gobierno porque el propio Presidente la liquidó; yo no tengo problemas con el Ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo, espero que no pase de ser un buen congresistas a ser un mal ministro, dijo que a mí me eligió la clase política tradicional y estoy seguro que si hubiera estado como congresistas también me hubiera elegido”, explicó Name.

En los próximos días el presidente del Congreso buscará reunirse con el Jefe de Estado, para definir los énfasis de la agenda legislativa y la forma de tramitarla, pero además, para solicitarle que no siga convocando a los colombianos a la calle, porque considera que ello no es conveniente para el país y en cualquier momento se pude convertir en un estallido social que no se sabe a dónde puede terminar.

“Hay que debatir, hay que controvertir, hay que armonizar, hay que convocar, no podemos pagar cualquier precio por hacer los cambios que requiere el país, no podemos pasar de lo malo a algo peor, vamos a las plazas pero no bloqueemos las calles, una chispa, una confrontación, un muerto y así arrancan las guerras”, puntualizó Iván Name.

Más noticias de Política