Video: “Esto es un proceso, y yo mago no soy”: Juan Carlos Osorio le ofreció disculpas a la hinchada por la eliminación

Atlético Nacional culmina el 2019 como el primer año, de los últimos ocho, en los que no consigue ganar al menos un título, y Juan Carlos Osorio, director técnico, le ofreció disculpas a la hinchada por no haber alcanzado la final, sin embargo, aseguró que él vino al equipo a crear un proceso y se refirió a que él no es “mago”, para lograr el título en tan poco tiempo de trabajo.

Sobre los cuadrangulares, Osorio fue claro en que salvo el partido ante Junior, en Barranquilla, su equipo lo dio todo para lograr los tres puntos, pero los resultados no se dieron.

El estratega aseguró que él, desde su llegada, venía a asumir un proceso: “yo asumo toda la responsabilidad, pero continuaré, pondré todos los esfuerzos”. Además, señaló, comparando su equipo con el campeón de Copa Libertadores en 2016, que tiene un plantel muy joven, al que le pesan los partidos como el disputado contra Tolima.

Por su parte, el entrenador también sacó a relucir que el equipo, durante sus últimos cuatro años, viene superando una crisis económica, y que su plantel es muchísimo inferior, por ejemplo, al de los finalistas de la Copa Libertadores.

En medio de la eliminación, algunos hinchas consideran que el técnico debería salir, a lo que Osorio dijo de manera clara que “no tengo ningún problema si tengo que dar un paso al costado”, aunque reiteró, en múltiples ocasiones, que él está en el club para iniciar un proceso, y que eso toma tiempo.

El estratega tocó varios temas, acá puede ver la rueda de prensa completa: