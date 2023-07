Video. ‘Extraño la salud en Colombia’: Esto contó la actriz Ana Bolena sobre los servicios médicos en EE.UU.

La reconocida actriz, Ana Bolena Meza, quien es recordaba por su papel en ‘La saga, negocio de familia’, ‘Salvador de mujeres’ y ‘El Zorro: la espada y la rosa’, contó con sus seguidores algunos detalles de su ‘nueva’ vida en Estados Unidos.

La mujer fue entrevistada por medios locales, el pasado 23 de julio, en el marco del Día de la Independencia y recordó algunas cosas que extraña de Colombia, su tierra natal.

Entre esas cosas, la actriz dijo extrañar su país, los bares de rock en Bogotá y también el servicio de salud colombiano, al que describió como ‘muy bueno’.

“El tema de los médicos y la salud, sé que a algunas personas no les habrá ido tan bien, como a mí en Colombia. Para hablar bien de alguien, no debería hablar mal de otra persona. Y en este caso, en particular, voy a ponerles un ‘ejemplito’ para que se den cuenta de cómo me ha ido aquí con los médicos y la diferencia que hay en Colombia” expresó.

En la entrevista incluso contó un detalle que fue sorpresivo para la audiencia sobre un tratamiento dental en EEUU.

La colombiana relató que fue a una cita odontológica en Estados Unidos, donde le confirmaron que tendría caries, y para calzarlas debía pagar un costoso procedimiento de 16 millones de pesos. Sin embargo, en un viaje en Cali, los médicos le habrían dicho que no tenía caries.

“Las malas prescripciones médicas de este país, son la causa número 1 de mortalidad. Y en Colombia tenemos excelentes médicos, profesionales y servicios, eso lo extrañ muchísimo”, dijo para cerrar.

Más noticias de Entretenimiento