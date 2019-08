VIDEO: Este gato aprendió a decir “mamá” y es ¡ADORABLE!

El video ya es viral y se ve cómo el dueño de este felino le repite la palabra “mamá” al animal hasta que este lo replica.

El clip ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y en él se ve a un hombre con un gato en brazos diciéndole en repetidas ocasiones la palabra “mamá”, al punto de corregirlo cuando el felino dice solo “mam”.

Al final el gatito logra decir “mamá” y tanto él como su supuesto dueño lo celebran con un gran “Yeiii”., lo que enterneció el corazón de 195 mil usuarios que ya le dieron su respectivo “Me gusta”.

Teach your cat how to say mama🤣wait till the end to hear the celebration yaaaay!!😝😹😻 pic.twitter.com/TT4LHOnawL

— عمير إسكندر^_^ (@Senyuumjek) August 26, 2019