VIDEO: Este fue el reguetonero que ayudó a Anuel AA a salir de prisión

“Tan pronto me arrestaron, sabía que me iban a meter en la cárcel. Yo creo que en realidad a mí me arrestaron por lo que hablo en mis canciones. Por todo lo que yo hablo, de lo que he vivido, de todo lo que se vive en la calle”, dio a conocer Enmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA en entrevista con Billboard.

Anuel fue arrestado el 3 de abril de 2016 por porte ilegal de armas de fuego, 3 pistolas, una de ellas robada, 9 cargadores y 152 municiones. Por eso recibió una condena de 30 meses de cárcel, pero gracias a su buena conducta, el puertorriqueño tuvo una rebaja a 10 meses y 19 de junio de 2017 recibió sentencia y quedó libre el 12 de mayo.

A través de su cuenta de Instagram el artista manifestó que: “algo que nadie se imagina, Tego Calderón me pagó uno de los tres abogados que tuve cuando estuve preso. ¡De por vida agradecido!”.