VIDEO: Este fue el hermoso regalo que le hizo Kobe Bryant a su esposa para envejecer juntos

Vanessa Bryant, la viuda de Koby Bryant, reveló durante su discurso de despedida en el funeral cuál fue el romántico regalo que le hizo el basquetbolista con el objetivo de envejecer juntos.

El mundo se enterneció y derramó lágrimas con el emotivo y desgarrador discurso de Vanessa en el funeral de Kobe. Durante casi 10 minutos Vanessa contó diferentes anécdotas e intimidades hermosas de su familia y su fallecida pareja, entre las que destacó un hermoso regalo que le hizo el basquetbolista.

Kobe le dio el detalle más romántico de la historia para celebrar su aniversario con Vanessa. “Él era quien planeaba los viajes especiales y regalos cada año por nuestro aniversario. En una ocasión, me regaló el vestido azul original que Rachel McAdams lleva en ‘Diario de una pasión’. Cuando le pregunté por qué había elegido el vestido azul, él dijo que lo escogió porque era el vestido que llevaba Allie cuando vuelve con Noah. Nosotros esperábamos hacernos mayores juntos como en la película. Realmente compartimos una increíble historia de amor”, declaró la viuda.

Esta confesión le ha dado la vuelta al mundo y todos acompañan a Vanessa en su dolor.

Vanessa Bryant remembers Kobe: “Babe, take care of our Gigi. And I got Nani, Bibi and Coco. We’re still the best team.”

