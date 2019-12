VIDEO: Este fue el gesto “¡NO ME TOQUES!” de Kate Middleton a su esposo el príncipe William

El mundo está desconcertado con el gesto que le hizo Kate Middleton a su esposo el príncipe William cuando este la tocó en público.

Los rumores sobre los problemas maritales entre William y Kate siguen vigentes y este gesto, pequeño pero muy diciente, le echa más leña al fuego. Los duques de Cambridge estaban en uno de sus tantos eventos en torno a las fiestas navideñas y departían con algunas personas en una conversación amena.

De un momento a otro William sin pensarlo puso una mano en el brazo de Kate y ella inmediatamente hizo un movimiento brusco con su torso y sus hombros para esquivar el toque, que obviamente no pasó desapercibido para las cámaras, clip que ya le está dando la vuelta al mundo.

Unos especulan que el hecho de que Kate no se deje tocar se da para seguir las reglas del protocolo real, que prohíbe manifestaciones de afecto entre los miembros de la realeza británica, sin embargo, otros afirman que los duques no andan bien en su relación y esta es una prueba de ello. Juzgue usted.

Did Kate give William the royal shrug-off? @Sangita_Patel and @GraemeONeil weigh in on the Royal debate pic.twitter.com/byH0quxdbX

— ET Canada (@ETCanada) 17 de diciembre de 2019