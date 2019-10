VIDEO: Esperanza Gómez confiesa cuál es la fantasía que le falta por cumplir en la cama: ¡UNA RULETA SEXUAL!

La actriz porno Esperanza Gómez confesó cuál es la fantasía sexual que le falta por cumplir, después de haber estado tantos años en la industria del porno.

Esperanza no se guarda nada para ella y sin tapujos lo va confesando todo, como lo hizo en la última entrevista que concedió al portal HSB Noticias, donde le preguntaron por esa fantasía que le faltaba por hacer realidad, pues la de hacer una película porno ya la ha chuleado ¡CON CRECES!

“Todavía hay fantasías… Siempre he querido estar con cuatro hombres a la vez, pero no que uno por uno que esté mucho tiempo, sino que llegue uno, me penetre y siga el siguiente y también lo haga, como una ruleta, pero solamente uno y chao, uno y chao”, declaró la actriz, para luego dejar claroq ue el sexo por placer se disfruta, pero nunca se va a sentir igual a “hacer el amor”.