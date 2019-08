Video: “Errda hijuep#$% ahora no podemos jugar a las 3, nosotros lo hacíamos y nadie se murió”, ‘El Pibe’ Valderrama

El exjugador de la Selección Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, tomó partido en la polémica que se presentó últimamente en el Fútbol Profesional Colombiano por el horario de los encuentros en ciudades con altas temperaturas, con su característico estilo declaró en una entrevista que en su época jugaba a cualquier hora “y nadie se murió”.

Hace pocas semanas Acolfutpro le solicitó a la Dimayor programar los partidos que se disputen en ciudades como Barrancabermeja o Barranquilla después de las 5:00pm, esto debido a las altas temperatura que podrían ser perjudiciales para los jugadores.

Sobre esto el exjugador sarcásticamente propuso la construcción de un estadio con aire acondicionado declarando que “yo no he visto que ninguno allá en la costa se haya muerto por jugar a las tres, a nosotros nos tocó y todavía lo hacemos, o vamos a ese estadio con aire acondicionado allá en la costa, no saquemos excusas que esto es fútbol”.