VIDEO: «Era un sueño de hace mucho tiempo» ‘Suso’ lloró tras cumplir el sueño de entrevistar a Carlos Vives

El comediante paisa Dany Alejandro Hoyos, más conocido como ‘Suso’, relató a través de sus redes sociales que cumplió uno de sus sueños en su carrera artística.

«Mi programa The Suso’s Show comenzó hace 12 años», empezó diciendo el comediante.

‘Suso’ se ha encargado de indagar en la vida de muchos famosos y sus vidas profesionales y personales. Recientemente lo hizo con Jhonny Rivera, haciéndole todo tipo de preguntas desde su finca ubicada en Pereira y en donde tuvo tiempo para usar el ostentoso baño del artista de música popular.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram contó que durante el tiempo que lleva al aire ‘The Suso’s Show’ ha tenido la oportunidad de entrevistar artistas de la talla de Willie Colón y ha cumplido el sueño de hablar con Juanes. Ahora, con Carlos Vives en su sillón.

«Era como un sueño de hace mucho tiempo, muchos años… poder entrevistar a gente famosa. Yo no tengo plata, no soy de alguien que tenga muchas cosas. He ido lográndolas con esfuerzo. Tenía ese sueño de entrevistar a Juanes, a Carlos -Vives-… ¡y lo cumplí!», manifestó el personaje representado por Dany Hoyos.

Finalmente envía un mensaje a sus seguidores sobre trabajar y cumplir sus sueños y metas.

En el vídeo también señaló que espera poder entrevistar pronto a Shakira.

