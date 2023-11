VIDEO: Era «falso tatuaje de influencer por amor» y un reto a redes

in

En video la influencer y tiktoker explicó que era falso el tatuaje por amor y fue un reto a redes sociales.

Ana Stanskovsky se arrepiente de todos sus tatuajes y advierte a los jóvenes que no se hagan los suyos. Para esto realizó hace unos días un video que se volvió viral «tatuándose» el nombre de un presunto novio y que luego se afirmó la había dejado. Para sorpresa de todos, lo de Ana fue un falso tatuaje como influencer y Tiktoker quien apareció para «borráselo» en vivo y explicando todo. Con 654 mil seguidores y 8.8 millones de me gusta, Stanskovsky quiso desafiar a las redes pero su objetivo era advertir la responsabilidad de hacerse un tatuaje y arrepentirse después. Ojo «si es real no hay vuelta atrás» así que a los jóvenes, padres e internautas les deja la lección.

VIDEO FALSO TATUAJE ANA STANSKOVSKY «EXPLICACIÓN»

El Dato: 33 millones de personas siguieron de cerca la historia de su tatuaje y todo lo que hizo en varios videos para terminar en que eral falso.

