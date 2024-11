Epílogo de una «Fantasía Animada» es el final al descubrirse que Geraldine Fernández una ilustradora colombiana mintió en varios detalles de una participación.

Fue un lunes diferente el que vivió Colombia en las redes como epílogo de una historia por parte «El Niño y la Garza». Película ganadora de los Golden Globes que se estrena este 25 de enero. Su protagonista es Geraldine Fernández una joven barranquillera, quien fue entrevistada por un medio que creyó en su historia «de haber participado como ilustradora de escenas de la película». Como un polvorín «varios medios replicaron la noticia por la credibilidad del periodista y el periódico que la publicó». Todo podría ser una «mentirilla blanca» sino fuera que es la película de despedida del mítico director japonés Hayao Miyazaki creador de los más importantes personajes e historias de anime, ganadores de importantes premios. Además que millones de fanáticos son sus fans.

La mentirá comenzó cuando Fernández en su «Fantasía Animada» dijo haber realizado ilustraciones del «Niño y la Garza que se verían en 25 mil fotogramas de la película. Más allá que adujo haber trabajado para el estudio de Miyazaki y haberlo conocido «en remoto». La joven que trabaja para una empresa colombiana, logró que el CEO de la misma la felicitará y luego que en redes, calcularon su trabajo y vieran un video de ella afirmando que había trabajado en el film se vino «la jauría de expertos en el tema y la desemascaron». Ahora ella aduce que se le fue la mano, que no entendieron que el no aparecer en los créditos no le quita que sí lo hizo. «Hizo según ella el recamo al Estudio».

Verdad o mentira animada

Después que las redes se convirtieran en «Circombia del Anime», la protagonista de esta historia, relató a Blu Radio que la han manoteado en redes, que ha pensado en suicidio y que «su historia tiene algo de cierto». Pero la cerca fue que ofreció una conferencia en la Universidad Sergio Arboleda y que sumado a un video que habla de detalles, expertos en este tema desde España y otros países la dejan como que todo fue una invención. El propio Alberto Linero, hoy consejero «le pide que busque ayuda frente a su historia para no confundirse más». Que esperar el estreno el 25 de enero y si el Estudio de Cine emite un comunicado. Pero lo que sí es cierto es que la película con su «Fantasía Animada» ya tuvo una campaña de promoción asegurada. Ilustradores como Nadim y otros colombianos, han hecho ilustraciones con esta historia.

Se habla que habrá un ruido reputacional y credibilidad para el gremio colombiano por lo realizado por esta joven si el Estudio Ghilbli, no hace un comunicado oficial de lo sucedido con la verdad.

Trailer El Niño y Garza



