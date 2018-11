VIDEO: Epa Colombia volverá al quirófano a realizarse una nueva cirugía

La influencer Daneiby Barrera, más conocida como Epa Colombia, anunció a través de su cuenta de Instagram que se hará nuevamente una cirugía estética.

Esta sería la sexta cirugía que se realizaría la polémica influencer, al parecer su proceso de transformación aún no para. Epa Colombia afirmó en sus historias de Instagram que su próxima cirugía será en la cola.

“Estoy programando una cirugía porque me volveré a operar, me pondré implantes en la cola. ¿Cuánto voy a quedar valiendo?, a mí me van a tener que reciclar”, dijo Epa Colombia.

Daneiby ya se ha realizado aumento de busto, marcación abdominal, liposucción, aumento de cola y rinoplastia.

