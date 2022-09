[Video] En un parqueadero de El Poblado se dieron pata, puño y palo

Un hecho de intolerancia se presentó en un parqueadero de Barrio Colombia, de la comuna 14 El Poblado Medellín; según los trabajadores del lugar, el conductor no quiso pagar $3 mil del parqueo, y la contraparte aduce que no es el dinero, sino el trato que le habría brindado el ‘gamín’ que lo atendió.

Lo que dicen en el parqueadero y el conductor

Según la denuncia “El dueño de un reconocido restaurante cerca de la Avenida Las Vegas, tenía su carro en el parqueadero y se pasó unos minutos del tiempo de gracias, debía pagar 3mil pesos de excedente, pero se molestó, porque le podía más la arrogancia, luego de hablar con los encargados, sale en su camioneta y escupe al chico que estaba en taquilla, este reacciona de inmediato dándole golpes al carro”, relatan.

En el video se observa cómo inicia la pelea, donde inicialmente uno de los trabajadores del lugar, golpea al conductor con un palo que saca de la caseta de portería.

“El sujeto de la camioneta minutos más tarde se devuelve con algunos de sus empleados y ataca cobardemente a uno de los chicos que trabaja para dicho parqueadero y que no tenía nada que ver con lo que había pasado, le propina varios golpes, y luego los empleados incluyendo el administrador del restaurante, atacan con palos y con lo que podían al chico que anteriormente había tenido el altercado”, agregan.

Buscamos al mencionado conductor, quien manifestó que nunca escupió al empleado del parqueadero, sino que el ataque al vehículo que se observa en el video, fue porque lo llamó “basura de gamín” por el trato que le brindó.

“Yo estaba en el lugar dejando un mercado, cuando iba a salir me tenían la puerta cerrada con candado. Mi hijo que es autista no verbal y estaba en el carro. Nos tuvieron retenidos más de 20 minutos ahí y no me dejaban salir porque me dicen que debo pagar. Yo llamé a los encargados del lugar, porque el problema no es la plata, el problema es porque vengo a trabajar, porque tengo tres negocios ahí, y cuando voy saliendo le digo que es una basura de gamín y me ataca el carro. Yo no lo escupí, yo para qué voy a hacer eso”, relató.

El conductor de la camioneta, cuenta que, tras la agresión, salió a enfrentar al joven y en ese momento recibe el golpe por parte de otro joven: “Como es tan hombre yo salí, pero viene el niño de 20 años y me pega por detrás con un palo. Las personas que estaban involucradas, no son de mi restaurante. Mi pregunta es ¿porque tenían ese palo y un machete?, lo tenían listo”, agregó.

Por su parte el mencionado administrador de uno de los negocios del conductor, aclaró que intentó calmar la situación, pero lo golpearon en la cabeza, generándole una herida abierta que le ameritó cinco días de incapacidad.

“Yo intenté calmar la situación, yo me paré enfrente y lo detuve, él me dice que me va a dar con el palo, intenté desarmarlo, lo tiró al suelo, y llegan otras personas que cercanas al lugar, no eran trabajadores del restaurante”, contó.

Posteriormente llegó la Policía y condujo hasta una estación, a dos trabajadores del parqueadero y el administrador del restaurante del conductor, quienes estuvieron en el calabozo por 37 horas.

“La situación se calmó, a mi me estaban curando cuando llegó la Policía, me preguntaron que, si iba a denunciar, les dije que sí y me respondieron que, si iba a denunciar, me tenían que llevar. Yo interpuso la denuncia y también me ordenaron 5 días de incapacidad, ya que recibí varios golpes, entre ellos una herida abierta en la cabeza”, agregó.

Los hechos ocurrieron el sábado 10 de septiembre y hasta el momento las autoridades adelantan las diligencias para que los implicados afronten los procesos por presuntas lesiones personales reciprocas.

Para más noticias de Medellín, ingrese aquí.