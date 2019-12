VIDEO: “En momentos no me podía ni mover”: Wílmar Barrios contó cómo ‘sobrevive’ al fuerte frío de Rusia

Hace pocos días se conoció un video en el que el cartagenero Wílmar Barrios no quería ingresar al campo tras el fuerte frío que azotaba a Rusia. Será su primer invierno y el futbolista ya ha tenido momentos en lo que “no me podía ni mover”, así contó cómo ha pasado el tema.

“En el partido ante Rubin Kazan estaba congelado hasta los huesos. En la primera mitad hubo momentos que no me podía mover. En el descanso pensé que no podría volver a la cancha. Por supuesto todos somos profesionales y pudimos obtener la victoria”, detalló el jugador de Selección Colombia.

También contó cómo su familia le ha tocado llevar el frío que se vive en Rusia: “no estoy acostumbrado a la nieve y tampoco mi esposa. Construir muñecos, pelear con bolas de nieve, todo eso es nuevo e inusual para mí. Mi hija nunca ha visto nieve, por eso queremos esperar y ver su reacción. Sin embargo, prefiero celebrar el Año Nuevo en una playa con un cálido sol”.

El volante de Zenit de San Petersburgo dice que vive uno de sus mejores momentos futbolísticos en compañía de las grandes figuras de su actual equipo de Rusia. “En este momento estoy disfrutando, aprovecho todo lo bueno de mis compañeros de equipo y obviamente más a los suramericanos que me han ayudado mucho”, recalcó Wílmar.