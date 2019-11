Video: Emma Watson confesó sentir ansiedad por cumplir 30 y aclaró que es feliz siendo soltera

En una reciente entrevista la actriz Emma Watson, reconocida mundialmente por darle vida al personaje de Hermione en Harry Potter, confesó que como todo el mundo también está sintiendo una gran cantidad de ansiedad por cumplir 30 años, además aclaró que se siente cómoda y feliz siendo soltera.

La actriz declaró para la edición británica de la revista Vogue que ella era de las que le restaban importancia a la llamada ‘crisis de los 30’, sin embargo tras cumplir los 29 años el pasado 15 de abril sintió una “infinidad de mensajes subliminales que te dicen lo que ya deberías haber logrado en tu vida”, que finalmente terminaron por causarle ansiedad.

“Si no has formado un hogar, si no tienes un esposo, si no tienes un hijo y estás por cumplir 30 años, y no te encuentras en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o todavía estás tratando de entender las cosas… existe esta increíble cantidad de ansiedad”, reveló la actriz.

Sobre su situación sentimental Emma aunque no se cierra a la posibilidad de una relación indicó que se siente cómoda y feliz siendo soltera, algo que antes no creía posible.

Explicando que “tengo que ser sincera y admitir que nunca estuve totalmente convencida del discurso de ‘soy feliz siendo soltera’, estaba convencida de que eso no era verdad, pero eso fue porque me tomó tiempo comprenderlo, la verdad es que disfruto mucho de estar soltera y de ser mi propia compañera en este viaje, yo me considero ‘autoenparejada’”.

Entre otros temas la actriz británica se refirió a su próxima película ‘Little Women’, en la que trabajó junto a Meryl Streep y Laura Dern, y que se estrenará el próximo año.