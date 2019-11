VIDEO: Ellen DeGeneres y Dakota Johnson son el ejemplo perfecto de la entrevista ¡MÁS INCÓMODA! de la década

La presentadora Ellen DeGeneres y la actriz Dakota Johnson han protagonizado la entrevista más incómoda y penosa ¡DE LA DÉCADA!, y todo por un mal chiste de un cumpleaños.

Ok, vamos a ser claros, Ellen y Dakota son dos mujeres que se han hecho un merecido puesto en Hollywood cada una con su talento particular. DeGeneres es la estrella de los Talk Shows (por debajo obviamente de Oprah) y Jhonson ha demostrado que no es solo una actriz de películas del estilo ’50 sombras de Grey’, sino que puede perfectamente darle la talla a leyendas como Tilda Swinton en ‘Suspiria’.

Pero a veces tanto talento junto se repele y solo se necesita un chiste mal planteado para que los egos exploten y todo termine de la peor forma, como la pasada entrevista que le hizo la presentadora a la actriz, en la que todo iba medianamente bien hasta que Ellen le recriminó a Dakota (por segunda vez) el no haber sido invitada a la fiesta de cumpleaños de la actriz, cosa que no es cierta, porque a DeGeneres sí la invitaron y ¡NO ASISTIÓ!, y Jhonson lo dejó muy claro.

A partir de se momento cada segundo de la entrevista es más doloroso que el anterior y obviamente todo el mundo fue testigo de tan espantosa situación.